محمد بن راشد: نستمد من شجاعة الشهداء قوةً وهمة تعلو بها راية الإمارات

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم الشهيد.. نقف إجلالًا لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن.. نستحضر مواقفهم الخالدة.. نستمد من شجاعتهم قوةً وهمة تعلو بها راية الإمارات.. رحم الله شهداءنا الأبرار.. لهم المجد، وللوطن العزة والكرامة والفخر".