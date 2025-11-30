محمد بن زايد: أكبر وفاء لشهدائنا الأبطال أن تكون ريادة الإمارات وعزها الهدف الأسمى للجميع

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، عن فخره واعتزازه بما قدّمه شهداء الوطن من تضحيات جليلة في سبيل رفعة الإمارات وأمنها، مؤكداً أن ذكرى يوم الشهيد تأتي كل عام لتعيد تأكيد أن الوطن الغالي يستحق منا البذل والعطاء بلا حدود، وأن تلبية ندائه في كل الميادين واجب مقدس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في "يوم الشهيد" نستذكر بكل فخر شهداءنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الإمارات وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونعبر عن تقديرنا لتضحيات ذويهم واعتزازنا برعايتهم. ذكرى يوم الشهيد تأتي كل عام لتعيد تأكيد أن الوطن الغالي يستحق منا البذل والعطاء بلا حدود، وأن تلبية ندائه في كل الميادين واجب مقدس، وأن أكبر وفاء لشهدائنا الأبطال أن تكون ريادة الإمارات وعزها الهدف الأسمى للجميع".