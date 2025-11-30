منصور بن محمد: نحيي ذكرى أبطال قدموا أروع أمثلة التضحية والفداء

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نقف فيها إجلالاً وامتناناً لأبطال الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، فسطروا بتضحياتهم صفحات مشرقة في سجل العزة والكرامة، وحافظوا على رايته عالية خفاقة في ساحات الشرف والإباء، ملبين نداء الواجب بكل تفانٍ وإنكار للذات.

وقال سموه: «في هذا اليوم نستحضر بمشاعر الإجلال والتقدير ما قدمه شهداؤنا الأبرار من نماذج خالدة في الإيثار والشجاعة والإقدام، مجسدين أسمى معاني الانتماء لوطنهم والولاء لقيادتهم، مؤكدين أن الإمارات كانت وستظل حاضرة حيثما يحل نداء الواجب لنصرة الحق وإعلاء كلمته ومد يد العون للمحتاج ودفع الخطر عن الأبرياء وإرساء مقومات الأمن والسلام».

قيم العطاء

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستبقى ذكرى شهدائنا الأبطال خالدة في وجدان الوطن، نستلهم منها قيم العطاء والإخلاص والتفاني، ونجدد معها العهد على مواصلة مسيرتهم في حماية المكتسبات وصون راية الإمارات خفاقةً في سماء الكرامة».

وأشاد سموه بأسر الشهداء وما قدموه من نموذج ملهم في الاصطفاف تحت راية الوطن وخلف قيادتهم الرشيدة، مقدمين الغالي والنفيس في سبيل الوطن، وقال سموه: «تحية لأمهات وآباء الشهداء الذين قدموا للوطن أثمن ما يملكون، فكانوا مثالاً في الثبات والفخر بتضحيات ستظل مصدر فخر للأجيال، وتحية لأبناء الشهداء الذين يحملون إرثاً خالداً يرفع رؤوسهم عالياً، فهم أبناء رجال عاشوا أبطالاً ورحلوا أعزة كرماء».

دور وطني

واختتم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منوهاً بالدور الوطني الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وحصنه الحصين، بما تمتلكه من كفاءة وجاهزية عالية بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، لتبقى العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن، حماية للإنسان وقيمه، وصوناً لرسالتها الراسخة في تعزيز السلام ونشر مقوماته في شتى ربوع الأرض.