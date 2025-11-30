نهيان بن زايد: الشهداء مشاعل تضيء الطريق

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن شهداء الوطن الأبرار قدموا أرواحهم دفاعاً عن الحق ودعماً للأمن والاستقرار والسلام، موضحاً سموه أن يوم الشهيد بات يوماً تتجسد فيه قيم تآزر المجتمع وتكاتفه وتلاحمه، تعبيراً عن الولاء والانتماء إلى أرض الإمارات الطيبة.

وأضاف سموه: نعبر عن مدى العرفان والتقدير الذي نكنه لذكرى شهداء الوطن الأبرار، الذين قضوا في ميادين الشرف والكرامة ولم يترددوا في بذل دمائهم الزكية من أجل رفعة ومكانة الوطن وعلو شأنه بين الأمم.

وقال سموه: إن الاهتمام والتكريم الذي توليه القيادة الرشيدة لأسر الشهداء يؤكد أن ذكراهم الغالية ستبقى حية وحاضرة في قلوب وأذهان أبناء الوطن، وخالدة في صفحات تاريخنا، لتضيء لنا الدرب نحو مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا.

واختتم سموه: نقف في هذا اليوم المجيد وقفة إجلال وإكرام لشهداء الوطن، مشاعل النور التي تضيء الطريق للأجيال، لمواصلة رحلة الازدهار والنماء، ولتبقى هامات أبناء الإمارات مرفوعة، وليبقى علم الإمارات خفاقاً، ولتبقى دولة الإمارات منارة للسلام والأمن والتسامح والإنسانية.