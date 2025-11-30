وزراء:يوم الشهيد منارة تهدي الأجيال إلى دروب البطولة

أكد وزراء أن يوم الشهيد منارة تهدي الأجيال إلى دروب البطولة والعزة، حيث سطر أبناء الإمارات ملحمة في التضحية بأرواحهم لفداء الوطن ورفع رايته، وستظل سيرتهم العطرة مصدر إلهام لكل تضحية فداء لهذا الوطن، ودفاعاً عن أرضه ومكتسباته الوطنية.

محطة خالدة

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية خالدة تجسد قيم التضحية والولاء والانتماء لدولة الإمارات، ويعبر عن تقدير القيادة والمجتمع لما قدمه أبناء الوطن من بطولات ستظل راسخة في ذاكرة الدولة وتاريخها. وأضاف معاليه: «إن تضحيات شهداء الإمارات ستبقى راسخة في وجدان أبناء الوطن، فهم الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الدولة وازدهارها، وجسدوا أسمى معاني الواجب الوطني والالتزام بقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته». وأكد معاليه أن دولة الإمارات قيادة وشعباً تستذكر في هذا اليوم مكانة الشهداء ودورهم في حماية مكتسبات الدولة، وتعبر عن تقديرها لأُسرِهم الذين يمثلون نموذجاً مشرفاً في الثبات والصبر، ويجسدون عمق الروابط التي تجمع المجتمع بقيادته وقيمه الوطنية الراسخة.

يوم عز وفخر

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد هو يوم عزة وفخر لوطننا الزاهر، فيه نستذكر بكل تقدير وامتنان رجالاً ضحوا بأرواحهم للذود عن تراب أرضنا الغالية، حتى تظل الإمارات حصناً منيعاً، وهو عهد متجدد على الولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة. وقال معاليه: تحية تقدير وعرفان لأسر شهدائنا الأبطال، رموز الصبر والإيمان، والذين ستظل تضحيات أبنائهم أمانة في أعناقنا، وستظل سيرتهم العطرة مصدر إلهام لكل تضحية فداء لهذا الوطن، ودفاعاً عن أرضه ومكتسباته الوطنية.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «في يوم الشهيد، نقف بكل فخرٍ وإجلال أمام تضحيات أبناء الإمارات الأبطال الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن، وصوناً لكرامته، وتجسيداً لقيم الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون، هذا اليوم ليس مجرد ذكرى، بل هو عهد متجدد بالوفاء والاعتزاز، نستحضر فيه بطولات شهدائنا الذين سطّروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء، فخلّدوا أسماءهم في ذاكرة الوطن ومسيرة مجده الخالدة».وأضاف معاليه: لقد جسّد الشهيد الإماراتي روح العطاء والإقدام والمسؤولية، وأثبت أن حب الوطن أسمى من الحياة، وأن الإمارات لا تعرف إلا العزّ والمجد والمكانة الرفيعة بين الأمم. وفي ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تزداد الإمارات وفاءً لأبنائها الأبطال، واعتزازاً بتضحياتهم، والتزاماً برعاية أسرهم وصون إرثهم الوطني الخالد».

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها تضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين ضربوا أروع أمثلة الفداء والعطاء، وقدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وحرصاً على ازدهاره. سيبقى نبلهم وإقدامهم مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي، ومنارة تلهم أبناء الإمارات مواصلة العمل والبذل في سبيل رفعة دولتنا الغالية». وأضاف معاليه: «إن مسيرة التضحية التي سطرها شهداؤنا الأبطال تجسد أسمى قيم الولاء والانتماء، وتغرس في نفوس شبابنا معاني الإقدام والإخلاص، تلك القيم التي تشكل جوهر العمل الوطني بكافة جوانبه وتفاصيله. وفي هذا اليوم الوطني، نتوجه بتحية إجلال ووفاء إلى أسر الشهداء التي جسدت أبهى قيم الصبر والعزيمة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل بعزيمة لا تلين لتظل راية الإمارات عالية خفاقة بالمجد والعزة بين الأمم».

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم الشهيد سيبقى صفحة خالدة في سِجِل الوطن تتجدد فيها معاني الوفاء والانتماء، وتتعانق فيها راية المجد بتضحيات أبناء الإمارات الذين خطوا بدمائهم أسمى معاني الفداء وأثبتوا أن للوطن رجالاً يرفعون راية العز في ميادين الشرف ويغرسون في الأجيال قيم الولاء والبطولة. وقال معاليه: إن تضحيات الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال إلى دروب البطولة والعزة، ومصدر إلهام لكل من يترجم حب الإمارات إلى وفاء نابض بالعطاء. مؤكداً أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست نهجاً إنسانياً يُكرم أسر الشهداء ويخلد ذكرى أبنائهم الذين غرسوا في الوجدان معنى الشرف في العطاء والسمو في الفداء.

وأضاف معالي الصايغ: «إن يوم الشهيد ذكرى وعهد يجدده الوطن لأبنائه الذين ارتقوا في سبيل عزته وكرامته، فدماؤهم تُكتب بها حكاية الإمارات؛ كوطن للريادة والتميز تحمي إنجازاته قواتنا المسلحة، وتظلله قيم التسامح والعطاء»، لافتاً إلى أن الشهداء سيبقون النبراس الذي يضيء دروب الأجيال القادمة ومثالاً خالداً في حب الوطن والتضحية لتواصل الإمارات مسيرة المستقبل المزدهر إكراماً لأبطالها الشهداء.

في الوجدان

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم: في يوم الشهيد نستحضر بطولات شهدائنا الأبرار، شهداء العزة والكرامة، الذين وهبوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لمكتسباته.

وتوجهت معاليها بتحية إجلال واعتزاز لأسر الشهداء وذويهم، مؤكدة أن أبناءهم الشهداء سيظلون حاضرين في وجدان أبناء الإمارات، بذكراهم العطرة وما قدموه من بطولات مخلصة أسهمت في ترسيخ أمن دولة الإمارات واستقرارها.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها مشاعر الفخر والعزة بتضحيات أبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصوناً لكرامته ومكتسباته، ليظل شامخاً بين الأمم، مشيراً إلى أن تضحياتهم ستبقى رمزاً خالداً للعطاء والانتماء لهذا الوطن. وقال معاليه: «نستحضر في هذا اليوم الغالي بطولات شهدائنا الذين سطروا أروع معاني التضحية في سبيل رفعة الوطن وعزته، ونستلهم منها روح التضحية والفداء، ونجدد العهد على أن تبقى قيمهم النبيلة نبراساً نهتدي به في مواصلة مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة، والتي نحصد ثمارها يوماً بعد يوم، نمواً وازدهاراً ورفعة لوطننا الغالي».

وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل: في يوم الشهيد نقف إجلالاً وعرفاناً لأبناء الوطن الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم بشجاعة وإخلاص، ونستذكر تضحياتهم الجليلة التي أرست دعائم الأمن والاستقرار، وصانت كرامة الإنسان، وجسدت القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله.

وأضاف معاليه: لقد قدم شهداؤنا أرقى مثال في الانتماء والبذل، وتركوا في ذاكرة الوطن إرثاً من الشرف والبطولة سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة. وستبقى تضحياتهم أمانة عظيمة نحملها في قلوبنا وعقولنا، ودافعاً لمواصلة العمل على رفعة هذا الوطن وحماية مكتسباته.. رحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الله قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأدام الله على شعب الإمارات الوفي الخير والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «سيبقى يوم الشهيد ذكرى خالدة في ضمير الوطن ووجدانه، نستذكر فيه بكل فخر وامتنان تضحيات أبنائنا الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، ودفاعاً عن سيادته وكرامته، وحماية لقيمه النبيلة ومكتسباته الحضارية». وأضاف معاليه: «إن تضحيات شهدائنا ستظل منارة للأجيال، تذكرهم بأن حب الوطن مسؤولية، وأن التضحية في سبيله أسمى مراتب الوفاء، وهذه المعاني التي يجسدها يوم الشهيد تعد ركيزة أساسية في بناء الوعي الثقافي والوطني».

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن «يوم الشهيد» مناسبة وطنية راسخة في وجدان كل إماراتي، ومحطة نجدد فيها الفخر ببطولات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء لراية الإمارات، ليسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم العزة والكرامة. وقالت معاليها: «في يوم الشهيد، نقف إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات خالدة سطرها أبناء الوطن الأبرار من أجل أمنه وسلامته ورفعته. إن هذه التضحيات ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي مدرسة في الوطنية، ومنارة مضيئة ترشد الأجيال الحالية والقادمة إلى أسمى معاني الولاء والانتماء للأرض والقيادة. لقد رسخ شهداؤنا ببطولاتهم حقيقة أن حب الإمارات يُصان بالفعل والعطاء اللامحدود، والإخلاص في ميادين الواجب كافة». وأضافت معاليها: إننا في هذا اليوم المشهود، نتوجه بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى أمهات الشهداء وآبائهم وأسرهم، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات. ونؤكد لهم أن أبناءهم أحياء في ذاكرة الوطن وقلوبنا جميعاً، وأن تضحياتهم ستظل تاج فخر على رؤوسنا وأمانة غالية نحملها في أعناقنا. واليوم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بأن نواصل طريق الوفاء، ونعمل بكل طاقتنا لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء، مخلصين لرسالة الشهداء، وحريصين على صون مكتسبات الاتحاد ليبقى وطننا واحة للأمن والازدهار.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن ذكرى يوم الشهيد تجسد أسمى معاني الوفاء لشهداء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحات مشرفة من التضحية والإخلاص والانتماء. واضاف: «يمثل يوم الشهيد محطة وطنية بارزة نستذكر فيها بطولات خالدة في الوجدان لأبطال قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، وستظل تضحياتهم مصدر إلهام للأجيال وقيمة سامية للعطاء والانتماء الوطني».

وأكد معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، أن شهداء الوطن خطوا بتضحياتهم الخالدة صفحات مشرقة في تاريخ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال معاليه: «لقد خط شهداؤنا الأبطال بتضحياتهم الخالدة صفحات مشرقة في تاريخ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والدفاع عن الحق، وإغاثة المحتاجين، ونصرة المظلومين. وقد قدم شهداء الوطن أرواحهم إيماناً بالقيم والمبادئ السامية التي زرعتها فينا القيادة الرشيدة».

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن شهداء دولة الإمارات يمثلون قدوة في الوفاء والعطاء في سبيل رفعة الوطن، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في الانتماء للدولة والولاء للقيادة الرشيدة.

محطة وطنية خالدة تجسد قيم التضحية والولاء

مسيرة الشهداء تجسد قيم الانتماء وتغرس

في نفوس شبابنا معاني الإقدام

أبناؤنا الأبطال بذلوا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن كرامته وحماية لقيمه

أبطال أثبتوا أن للوطن رجالاً يرفعون راية العز في ميادين الشرف

قدموا أرواحهم إيماناً بالقيم والمبادئ السامية التي زرعتها فينا القيادة الرشيدة