محمد بن راشد يشهد بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في دبي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، وسط حضور جماهيري من عشاق ومتابعي اللعبة.

وتعد «بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تشهدها دبي ومنطقة الشرق الأوسط، وتتميز في كل عام بنسخة أوسع وأفضل من سابقاتها، وانطلقت فعاليات نسخة العام 2025 خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وشهدت مشاركة أبرز الفرق واللاعبات واللاعبين العالميين في لعبة الرجبي، الذين يتنافسون للفوز بالمركز الأول، إلى جانب الكثير من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

على مدار الأيام الثلاثة من هذه البطولة الرائعة، بذل أكثر من 5000 رياضي من جميع أنحاء العالم أفضل ما يملكون للفوز في مباريات للرجبي وكرة الشبكة والكريكيت وتحديات اللياقة البدنية، في ملعب «ذا سيفنز» ذي المواصفات العالمية.