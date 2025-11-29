توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية والساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 59 :19 والجزرالأول عند الساعة 14:34 والجزر الثاني عند الساعة 02:38.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 05:12 والجزر الأول عند الساعة 11:54 والجزرالثاني عند الساعة 23:00.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 80 35

دبي 29 21 80 30

الشارقة 29 17 75 30

عجمان 28 21 75 40

أم القيوين 29 16 70 35

رأس الخيمة 29 16 65 30

الفجيرة 28 20 65 35

العـين 28 15 65 15

ليوا 30 15 85 25

الرويس 27 18 80 35

السلع 27 17 80 25

دلـمـا 25 22 70 45

طنب الكبرى / الصغرى 28 23 65 35

أبو موسى 28 23 65 35.