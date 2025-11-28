Al Bayan
مكتوم بن محمد: دبي ستبقى مركزاً يجذب رؤوس الأموال ويبتكر الحلول

  • سموه يلتقي رئيس مجلس إدارة "دويتشه بنك"
البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي ستبقى مركزاً يجذب رؤوس الأموال، ويبتكر الحلول، ويضع معايير جديدة للقطاع المالي عالميا.

ودون سموه في حساب على منصة " إكس" التقيت اليوم مع ألكسندر ويناندتس، رئيس مجلس إدارة "دويتشه بنك"، أحد أكبر وأعرق المصارف في العالم".

وأضاف سموه " وناقشنا التطور الكبير والنمو السريع الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات في تبنّي الابتكار المالي والتحوّل الرقمي بما يدعم مزاياها التنافسية ويعزز بيئتها الاستثمارية".

وتابع سموه " دبي ستبقى مركزاً يجذب رؤوس الأموال، ويبتكر الحلول، ويضع معايير جديدة للقطاع المالي عالميًا. وثقة المؤسسات المالية العالمية في بيئة الإمارات الاستثمارية وقدرتها على تمكين النمو وتسريع التحوّل الاقتصادي في تنامٍ مستمر، لترسيخ موقعها في ريادة القطاع الاقتصادي والمالي العالمي".