أنور قرقاش: الأموال التي تُنفق على الحسابات الوهمية في «إكس» أولى أن تُوجَّه لأهل غزة





أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات،أن الأموال التي تُنفق على الحسابات الوهمية في «إكس» أولى أن تُوجَّه لأهل غزة.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : "مع خاصية كشف الحسابات الوهمية في منصة إكس، يتضح لي أن الأموال المهدرة التي تُنفق على هذه الحسابات لتزييف الواقع أولى أن تُوجَّه لأهل غزة".

وأضاف معاليه "في الإمارات إخترنا أن ندعم غزة ونخفف من المعاناة، حيث شكّل دعمنا 45 % من إجمالي الدعم الإنساني العالمي. ذلك هو الفارق بين الزبد وما ينفع الناس".