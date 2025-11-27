عمار النعيمي: العمل الرقابي الفاعل ضمانة لتحقيق كفاءة الإنفاق وجودة الأداء

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس جهاز الرقابة المالية بالإمارة، على مراحل تنفيذ الخطة التطويرية الشاملة للجهاز، والتي تأتي في إطار توجيهات سموه بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث منظومة العمل الرقابي، بما يواكب تطلعات إمارة عجمان ورؤية «عجمان 2030». جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مقر الجهاز، أمس، حيث وقف سموه على مراحل تنفيذ الخطة ومحاورها الرئيسية، والتي تستهدف الارتقاء بمنهجية العمل الرقابي وتطوير القدرات الوطنية وتوسيع برامج التدريب المتخصص، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويدعم الجهود الحكومية نحو تطوير خدماتها.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إن العمل الرقابي الفاعل هو ضمانة لتحقيق كفاءة الإنفاق وجودة الأداء، وهدفنا هو بناء جهاز رقابي يتمتع بالجاهزية والمرونة والقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة، بما يدعم خطوات إمارة عجمان نحو الريادة ويعزز تجربتها في الحوكمة الرشيدة.

وأضاف سموه: نؤمن بأن الرقابة ليست مجرد إجراءات، بل شراكة في تطوير الأداء الحكومي، وتحفيز للجهات نحو الابتكار والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

وقال سموه إن تطوير الجهاز يمثل أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المهمة المنوطة بفرق العمل داخل الجهاز ليست سهلة، ولكنها مهمة ومحورية في خدمة الجهات الحكومية ودعم كفاءتها.