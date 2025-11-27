سعود بن صقر يستقبل المشاركين في برنامج «القيادة السياحية العالمية»

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، المشاركين في برنامج «القيادة السياحية العالمية»، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية دبي للسياحة. ورحب سموه بالمشاركين، مؤكداً أن القطاع السياحي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز هذا القطاع الحيوي، من خلال رؤية واضحة واستثمارات استراتيجية، تدعم مكانتها وجهة عالمية رائدة، وترسخ حضورها على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

وأضاف سموه أن رأس الخيمة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير القطاع السياحي عبر تنفيذ مشاريع نوعية، تسهم في تنويع التجارب السياحية، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية متميزة في مجال السياحة والضيافة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، ألبرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية البيرو لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع جمهورية البيرو في شتى المجالات، كما تبادلا الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، الاحتفال الذي نظمته شركة «رأس الخيمة العقارية»، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، وذلك في منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة.