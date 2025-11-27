30 مليون درهم لتشغيل محطة لنقل الطاقة في الشارقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تشغيل محطة الحمرية 11 لنقل الطاقة الكهربائية بجهد 33/11 كيلوفولت، وبتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون درهم.

وأكد المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، أن تشغيل محطة الحمرية 11 يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتوسيع نطاق شبكات نقل وتوزيع الطاقة، ودعم استقرار واستدامة التغذية الكهربائية في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة أن المحطة تضم ثلاثة محولات رئيسية بسعة 20 ميغافولت أمبير لكل منها، إضافة إلى 8 قواطع بجهد 33 كيلوفولت و27 قاطعاً بجهد 11 كيلوفولت، إلى جانب بنك مكثفات لرفع كفاءة الشبكة وتم ربط المحطة بالشبكة.