«تصفير البيروقراطية» يستعرض تبسيط الخدمات الحكومية

استعرض الملتقى الرابع لـ «برنامج تصفير البيروقراطية»، نماذج وتجارب رائدة، قدمتها جهات حكومية، ضمن جهود تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة، بابتكار وتطبيق الحلول الكفيلة بدعم تبسيط وتقليص إجراءات الخدمات الحكومية، والارتقاء بتجارب المتعاملين. وشهد الملتقى، الذي عقد في دبي، واستضافته وزارة الموارد البشرية والتوطين، نقاشات وعروضاً، تناولت تجارب في الابتكار والتميز، في الارتقاء بالعمل الحكومي، والخدمات، ونماذج التفكير والحوكمة المرنة، وذلك بمشاركة وحضور مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية، إضافة إلى خبراء وأكاديميين ومتخصصين.

تخطيط حكومي

وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين في افتتاح الملتقى، إن أهمية برنامج تصفير البيروقراطية لا تقف عند إطلاق الخدمات المتميزة والرائدة وإسعاد المتعاملين، بل ترتقي إلى كونها ثقافة تنظيمية شاملة ومنهجية تفكير وتخطيط راسخة، لبيئة عمل خالية من البيروقراطية والإجراءات غير الضرورية، تواكب الجهود الحكومية في التحول الشامل، لخدمة الأفراد والشركات، على حد سواء، ومعالجة التحديات العالمية التي تواجه صناع السياسات، وتقديم نماذج عمل مبتكرة وفعّالة للحد من البيروقراطية، فضلاً عن بناء نماذج شراكات تكاملية رائدة، لبناء مستقبل حكومي أفضل.

وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تبنّت النهج الحكومي الريادي في جميع مفاصل عمل الوزارة، مستندة إلى بنية رقمية مجهزة، وكفاءة بشرية مدربة، وبيئة عمل محفزة للابتكار، ونجحت بفضل الشراكة المتميزة مع شركائها في تحقيق قفزات نوعية، في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، وإطلاق نماذج خدمات مبتكرة، تلبي متطلبات البرنامج، وتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة، عبر إحداث تحول جوهري في طريقة تقديم خدمات سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة عملت على توسيع مجالات الخدمات الذكية، عبر نقل مركز بيانات الوزارة إلى «فيدنت»، وتعزيز التكامل مع الشركاء في تبادل البيانات، وتمكنا من خفض مدة الإنجاز في العديد من المعاملات، إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100 % في العديد من الخدمات، إضافة لإطلاق ثلاث باقات خاصة، تشمل جميع مكونات سوق العمل، لتوفير الخدمات ضمن منصة موحدة، وهي «باقة العمل»، التي مهدت الطريق لنا ولشركائنا في هذه الخدمة للفوز بإحدى جوائز تصفير البيروقراطية.

نماذج مبتكرة

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، أن حكومة الإمارات تواصل ترسيخ نهج الشراكة المجتمعية، بوصفه أحد الأسس الرئيسة لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بكفاءته، وأن مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، تمثل نموذجاً مبتكراً، يتيح لأفراد المجتمع دوراً مباشراً في تقييم الإجراءات والخدمات الحكومية، من خلال قياس مدى فعاليتها في تقليص البيروقراطية، وتسهيل رحلة المتعاملين.

عروض وحوارات

وشهد الملتقى تقديم عرض حول منظومة التقييم وفق برنامج النجوم العالمي لتقييم الخدمات، كما قدمت وزارة تمكين المجتمع عرضاً حول التمكين الرقمي لمؤسسات النفع العام، وعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية نموذجاً حول التكامل الحكومي، والمركز الرقمي الافتراضي، فيما قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين عرضاً حول الذكاء الاصطناعي، ودوره في تصفير البيروقراطية.