مجلس القيادات الشرطية الاتحادي يستعرض سياسات «الداخلية»

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي، الاجتماع الثامن لسنة 2025، الذي عقد أمس عن بعد، بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

واستعرض المجلس ضمن أجندته عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وتقريراً حول السياسات المؤسسية بوزارة الداخلية، والذي تضمن آلية صياغة وتطوير تلك السياسات في الوزارة، والقيادات الشرطية والقطاعات التابعة لها، وأهم الشركاء الخارجيين والداخليين.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة الدائمة للعمليات الشرطية بوزارة الداخلية لعام 2025، الذي اشتمل على أهم المواضيع التي عرضت ونوقشت في اجتماعات مجلس القيادات الشرطية الاتحادي خلال العام الحالي، وعدد القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها بشأن تلك المواضيع ونسب تنفيذها.

واستعرض المجلس نتائج الربع الثالث لمؤشر نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال العام الجاري 2025، كما بحث عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.