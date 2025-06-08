25 يونيو .. حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز





أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنويًا تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن إقامة الحفل الختامي لتكريم الفائزين بدورة عام 2024 في 25 يونيو الجاري.

و أقر المجلس تمديد فترة التسجيل لدورة الجائزة 2025 حتى 31 يناير 2026، كما ناقش مجموعة من المقترحات، أبرزها دراسة إطلاق فئة جديدة لـ "أفضل جهة خدمية"، وأكد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع جوائز التميز المرموقة على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبحضور أعضاء المجلس سعادة حمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور صلاح طاهر الحاج، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، ولالو صامويل، مدير عام شركة بيرلايت ميدل إيست الشارقة.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمواصلة تطوير الجائزة، وتعزيز دورها كمنصة لتحفيز التميز والابتكار في مجتمع الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويُسهم في تحقيق رؤية الشارقة التنموية المبنية على الجودة والابتكار وبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.

وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في عدد المشاركات تعكس ثقة متزايدة بمكانة الجائزة محليا وإقليميا، مؤكدا أن الجائزة ستواصل دعم اقتصاد الإمارة وتسليط الضوء على المشاريع الريادية والإنجازات المتميزة، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وخلق بيئة تنافسية إيجابية في مختلف القطاعات، لاسيما بعد أن اكتسبت بعدا خليجيا يعزز ريادة الشارقة ودولة الإمارات في تطوير معايير التميز المؤسسي.

من جانبها، أكدت ندى الهاجري، المنسق العام للجائزة، أن الاجتماع خرج بجملة من القرارات والتوصيات المهمة التي ستوجه مسار المرحلة القادمة، وفي مقدمتها تمديد التسجيل للدورة المقبلة حتى 31 يناير 2026، وتوصية بدراسة إدراج فئة جديدة للجائزة، إلى جانب اقتراح فتح المجال أمام مشاركة الشركات من مختلف إمارات الدولة، وتعزيز جهود التسويق للجائزة.

وعكست مسيرة تطور الجائزة حرص غرفة الشارقة على ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز والابتكار، وتشجيع القطاع الخاص الإماراتي والخليجي على تبني أفضل الممارسات العالمية.

وتضم الجائزة حاليًا ثماني فئات رئيسية تشمل جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة.

وتعتمد الجائزة آلية تقديم إلكترونية ميسّرة عبر موقعها الرسمي: www.shjseen.ae، وتستند في تحكيمها إلى معايير دقيقة وشفافة وفق أعلى النماذج العالمية والمعايير المعتمدة للجيل الرابع، من خلال لجان متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمقيمين المؤهلين، بما يضمن الموضوعية والنزاهة في اختيار الفائزين.