سلطان القاسمي يعلن الشارقة صديقة للطفل والعائلة ويعتمد مشروعات إعلامية في «شمس»

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الإمارة رسمياً «صديقة للطفل والعائلة»، في إنجاز يعد محطة مهمة في مسيرتها المستمرة نحو تعزيز بيئة آمنة وشاملة وحاضنة للأطفال والعائلات.

وتمثل معايير الشارقة صديقة للطفل والعائلة استدامة لمشروع الشارقة صديقة للطفل، وهي مبادرة رائدة أطلقت عام 2011، وقد تم تطوير المشروع في عام 2024 ليصبح «الشارقة صديقة للطفل والعائلة»، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه رفاه العائلة في القطاعين العام والخاص.

وتعد الشارقة رائدة في تقديم الخدمات الموجهة للأمومة والطفل في الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي، إذ كانت أول إمارة تنشئ خدمات مخصصة للأمهات والأطفال.

وحظيت إنجازات إمارة الشارقة بتقدير دولي واسع، ففي عام 2015 أصبحت الشارقة أول «إمارة صديقة للطفل» معترف بها من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وتبع ذلك إنجاز آخر في عام 2018 حين أعلنت أول «إمارة صديقة للأطفال واليافعين» من قبل اليونيسيف. واستمرت مسيرة الإمارة في استدامة التزامها بـ«المدن الصديقة للطفل»، حيث تم تجديد انضمامها إلى مبادرة اليونيسيف للمدن الصديقة للطفل في نوفمبر 2025.

مشروعات

من جهة أخرى اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حزمة مشروعات إعلامية كبرى في مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية واهتمام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الذي يقود جهود توحيد وتنسيق العمل الإعلامي الحكومي، والانتقال به إلى منظومة أكثر قوة وتأثيراً.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أن إطلاق «استوديوهات شمس» سيعزز قدرة الإمارة على استقطاب أبرز شركات الإنتاج وصناع المحتوى، كما سيوفر منصة احترافية للكفاءات الوطنية لتطوير مهاراتها وتوسيع حضورها في صناعة الإعلام.

وشدد سموه على أن الاستثمار في الإعلام هو استثمار في الإنسان والهوية، وأن الشارقة ماضية بثقة نحو تعزيز حضورها الثقافي والمعرفي عالمياً من خلال إعلام مسؤول، وشراكات استراتيجية، ومنظومة متطورة تدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

ويشهد المشروع إنشاء أكبر تجمع إعلامي حكومي موحد في الإمارات والمنطقة، حيث سيضم كلاً من: مجلس الشارقة للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى «شمس» التي ستكون المقر الجديد لهذا التجمع.

ويأتي مشروع «استوديوهات شمس» ليؤسس لبيئة إنتاجية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، من خلال إنشاء مجمع يضم 5 استوديوهات كبرى، بمساحات مختلفة تلبي احتياجات صناع الأفلام والمسلسلات والمحتوى، إضافة إلى مرافق متخصصة لما بعد الإنتاج.