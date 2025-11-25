صربيا تمنح أحمد ناصر الريسي"نجمة ياكوف نينادوفيتش" تقديراً لإسهاماته في دعم الأمن العالمي

منحت جمهورية صربيا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، نجمة ياكوف نينادوفيتش، وهو أرفع وسام أمني تمنحه وزارة الداخلية الصربية.

وقد قلد معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا.. رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الوسام خلال حفل خاص أقيم على هامش الدورة الـ 93 للجمعية العامة للإنتربول التي تستضيفها مراكش في الفترة 24 إلى27 نوفمبر الجاري.

يعتبر الوسام من أرفع الأوسمة الوطنية في صربيا، ويُمنح تقديراً للقادة العالميين على جهودهم المتميزة في تعزيز الأمن الدولي، وتشجيع التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الصربية، والتصدي للجريمة المنظمة.

وأكدت وزارة الداخلية الصربية أن هذا التكريم يعكس تقدير صربيا العميق لقيادة اللواء الريسي بصفته رئيساً للإنتربول، أكبر منظمة شرطة دولية في العالم والتي تضم 196 دولة عضو وتتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من 100 عام في تعزيز الأمن الجماعي والتعاون الدولي.

وأشاد معالي داتشيتش خلال الحفل بالتزام الدكتور الريسي بتعزيز العلاقات بين الإنتربول وصربيا، ودعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال إنفاذ القانون في مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.

من جانبه، أعرب اللواء الريسي خلال لقائه معالي داتشيتش عن تقديره العميق لهذا التكريم، مشيراً إلى أن ”نجمة ياكوف نينادوفيتش“ ليست مجرد تكريم شخصي، بل اعتراف دولي بالدور الذي يقوم به الإنتربول بوصفه منصة للتعاون الأمني العالمي والعمل المشترك لمكافحة الجريمة.

ووصف التكريم بأنه حافز إضافي للإنتربول لتعميق شراكاته وتعزيز جسور التعاون مع الدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم.