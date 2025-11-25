Al Bayan
"الداخلية" تعلن اشتراطات وضوابط الاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات عيد الاتحاد

undefined's profile picture

البيان

أعلنت وزارة الداخلية عن الاشتراطات والضوابط القانونية للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54 ، وجاءت كالتالي:

مسموح فقط

ملصقات عيد الاتحاد الرسمية

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

ممنوع

المسيرات والتجمعات العشوائية

تعطيل السير أو إغلاق الطرق

الحركات الاستعراضية

الخروج من النوافذ أو فتحة السقف

تحميل المركبة أكثر من المسموح

تغطية الزجاج أو طمس اللوحات

الإضافات غير المرخصة والضجيج

الأوشحة غير الخاصة بالمناسبة

رفع أعلام غير علم دولة الإمارات العربية المتحدة

استخدام بخاخات الرش

رفع أصوات الأغاني (إلا الخاصة بالمناسبة)

تنبيه

سيتم مخالفة وحجز المركبات غير الملتزمة