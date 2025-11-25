"الداخلية" تعلن اشتراطات وضوابط الاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات عيد الاتحاد

أعلنت وزارة الداخلية عن الاشتراطات والضوابط القانونية للاحتفال وتزيين المركبات خلال احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54 ، وجاءت كالتالي:

مسموح فقط

ملصقات عيد الاتحاد الرسمية

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

ممنوع

المسيرات والتجمعات العشوائية

تعطيل السير أو إغلاق الطرق

الحركات الاستعراضية

الخروج من النوافذ أو فتحة السقف

تحميل المركبة أكثر من المسموح

تغطية الزجاج أو طمس اللوحات

الإضافات غير المرخصة والضجيج

الأوشحة غير الخاصة بالمناسبة

رفع أعلام غير علم دولة الإمارات العربية المتحدة

استخدام بخاخات الرش

رفع أصوات الأغاني (إلا الخاصة بالمناسبة)

تنبيه

سيتم مخالفة وحجز المركبات غير الملتزمة