"طرق دبي" تنال جائزة إقليمية عن ريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة المرورية

فازت هيئة الطرق والمواصلات، بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2024، عن فئة الذكاء الاصطناعي (للجهات الحكومية)، وذلك عن ريادتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة المرورية (iTraffic) من خلال مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية التابع للهيئة. وتؤكد الجائزة على المكانة التي يحتلها المركز، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم المروري في العالم، وكذلك الجهود المبذولة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتعزيز انسيابية التنقّل، ما يحقق رؤية الهيئة نحو "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام."

وبهذه المناسبة، قال محمد آل علي، مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "يعكس الفوز بهذه الجائزة، على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية، الإنجازات الرائدة والاستثنائية، التي حققتها الهيئة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يوظف النظام المستخدم ((iTraffic) الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات حركة المرور وحالة الطرق من مصادر البيانات المختلفة، وعبر مجسات رصد المركبات في الميدان، واجراء التحليلات التنبؤية للتعامل مع الازدحامات المرورية بشكل استباقي، وتفعيل خطط الاستجابة بشكل آني وفق بيانات حركة المرور الحالية والسابقة."

وأضاف آل علي: "يعمل النظام على تحديد زمن الرحلة المتوقع وعرضها بشكل فوري على اللوحات الإلكترونية المتغيرة، كما يوفر معلومات دقيقة لزمن الرحلة ومدة الوصول لمستخدمي الطرق إلى وجهاتهم، بناءً على الظروف الفعلية للطريق وحركة المرور، وهو ما يساهم في سرعة الاستجابة، ووضع الحلول المرورية، التي من شأنها تقليل الازدحام، ورفع مستوى السلامة المرورية لأصحاب المركبات على الطريق."