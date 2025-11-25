نهيان بن مبارك: الإمارات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته المستقلة

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، العشاء السنوي الذي نظمته مؤسسة التعاون في فندق روتانا بيتش بالعاصمة أبوظبي، في أمسية جمعت نخبة واسعة من قادة العمل الإنساني، وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وقال معاليه: إننا في هذه الدولة العزيزة، وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنما نسير على نهج مؤسس الدولة العظيم، المغفور له الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الباسل، وتمكينه من بناء دولته المستقلة، وفي الالتزام بدعم كافة الجهود، التي تسعى إلى تحقيق الحياة الكريمة، لسكان هذا البلد الشقيق، العزيز على قلوبنا جميعاً. نحن في الإمارات نؤكد دائماً، بالقول والعمل، وبكل عزم وقوة، على كافة أبعاد الأخوة الصادقة بين الشعبين في فلسطين والإمارات».

وقد شكل الحضور الرفيع دليلاً واضحاً على المكانة المميزة التي تحظى بها المؤسسة، وعلى الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لتعزيز رسالتها الإنسانية، ودعم المبادرات الموجهة لخدمة الشعب الفلسطيني، لا سيما البرامج التي تعنى بالأطفال والأسر الأكثر احتياجاً في غزة وفلسطين.

كما حضرت الأمسية عبير الرمحي، سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة. وجاءت مشاركة معالي الشيخ نهيان لتؤكد مجدداً حرص الإمارات على ترسيخ قيم التضامن والتآخي، وتعزيز شراكات العمل الخيري والتنمية المستدامة في المنطقة.

وفي كلمته خلال الأمسية قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «أحييكم أطيب تحية، وأشكركم كثيراً، على دعوتكم الكريمة لي، لحضور هذا الحفل السنوي، لمؤسسة التعاون، هذه المؤسسة المجتمعية النشطة، التي تحظى برؤية وطنية، مخلصة وصادقة، لعمل الخير، ورفع المعاناة، وتقديم المساعدات الإنسانية، لأبناء شعب فلسطين الحبيب».

وأضاف معاليه: «إنه لمما يبعث على الاعتزاز برسالتكم النبيلة حقاً، أيها الإخوة والأخوات، أنكم تركزون الآن، في برنامج «نور»، على إغاثة الأطفال اليتامى، في غزة الغالية علينا جميعاً، وتؤكدون في هذا البرنامج، الذي يعتبر أكبر برنامج لرعاية الأيتام في المنطقة، معاني التكاتف والتراحم، والانتماء الصادق إلى وطنكم العزيز، وتسعون بكل محبة وعزم وتصميم، إلى مساعدة هؤلاء الأطفال، بل تعملون قدر الإمكان، في سبيل توفير بيئة إنسانية لهم، يعيشون فيها بسلام وأمان».

وفي كلمة له خلال الأمسية، قال الدكتور نبيل هاني القدومي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون، إن المؤسسة منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود لم تتوقف عن خدمة الإنسان الفلسطيني، مضيفاً: «مؤسسة التعاون مؤسسة فلسطينية عربية تأسست لخدمة الشعب الفلسطيني واحتياجاته».

من جانبه قدم الدكتور طارق امطيرة، المدير العام لمؤسسة التعاون، نظرة معمقة على مبادرة «نور» باعتبارها نموذج رعاية متكاملاً، موضحاً خصوصيتها وفلسفتها.