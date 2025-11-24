شرطة دبي تحذر من منصات تُروّج لعروض استثمارية خادعة

حذّرت شرطة دبي مُمثلة في مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أفراد المجتمع من التعامل مع شركات أو منصات تُروّج لعروض استثمارية خادعة، تزعم تحقيق أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 10% دون أي مخاطر، مؤكدةً أن هذه العروض تحمل مؤشرات واضحة على ممارسات احتيالية تهدف إلى استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت شرطة دبي أن بعض هذه الشركات تقوم بالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعلانات إلكترونية مُموّلة، وتستخدم أسماء وشعارات لمؤسسات مالية معروفة للإيهام بالمصداقية، بينما في الحقيقة تعمل دون أي ترخيص رسمي من الجهات الرقابية في الدولة، لافتةً إلى أن المُحتالين يعتمدون أسلوب ما يُعرف بالنظام الهرمي أو العوائد الوهمية، حيث يتم جمع أموال من مستثمرين جدد لدفع أرباح مؤقتة للضحايا السابقين قبل أن تختفي تلك الشركات بشكل مفاجئ.

وشددت شرطة دبي على أن تحقيق عائد شهري بنسبة 10% أو أكثر يُعد أمراً غير واقعي في بيئة الاستثمار النظامية، إذ لا يمكن ضمان عوائد مرتفعة دون وجود مخاطر مقابلة، وأن مثل هذه الادعاءات تُعد من أبرز المؤشرات التحذيرية على وجود عملية احتيال مالي.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء الوعود الخادعة بالعوائد السريعة، مؤكدةً على ضرورة التحقق من تراخيص الشركات عبر الجهات الرسمية المُختصة قبل الاستثمار أو تحويل أي مبالغ مالية، مُناشدة الأفراد إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو إعلانات مشبوهة عبر منصة eCrime أو الاتصال بالرقم 901.

وفي الختام، أكدت شرطة دبي أن مواجهة الاحتيال المالي مسؤولية مشتركة، وأن رفع الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لمثل هذه الأساليب الإجرامية.