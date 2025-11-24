محمد بن راشد يدعو المجلس الوطني الاتحادي أن يكون صوتاً للوطن والمواطن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، داعيا سموه المجلس أن يكون صوتاً للوطن والمواطن، وأن يكون داعماً ومسانداً لفريق حكومة الإمارات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شهدت اليوم افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي نيابة عن أخي رئيس الدولة حفظه الله. دعوتنا المتجددة للمجلس بأن يكون صوتاً للوطن والمواطن.. وأن يكون داعماً ومسانداً لفريق حكومة الإمارات.. وفي دعم مسيرتنا الاقتصادية وتماسكنا الاجتماعي ومستقبل أجيالنا القادمة. نسأل الله أن يوفقهم في خدمة البلاد والعباد".