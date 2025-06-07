حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، عصر اليوم السبت، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في قصر البديع العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والجاليات.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال بجانب سموهما كل من: الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدد من الشيوخ ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر الحكومية وجموع المواطنين.