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الإمارات

أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في والدة الفريق راشد ثاني المطروشي

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وام


قدم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (السبت)، يرافقه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة علي بن غليطة المهيري، أرملة المرحوم ثاني بن راشد المطروشي، ووالدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارة سموّهما لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّهما لأسرة الفقيدة وأبنائها عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.