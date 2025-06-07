محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم (السبت) في مجلس زعبيل بدبي، وإلى جانبه، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من جمع من الشيوخ وأعيان البلاد ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، الذين هنأوا سموّه، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم نِعَمة الأمن والأمان والرفعة والرقي.

كذلك تقبّل سموّه التهاني بعيد الأضحى، من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وجموع المواطنين، وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة.

وقد بادلهم سموّه جميعاً التهاني بعيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية بالخير، واليُمن، والبركات.