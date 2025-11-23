اللجنة العليا للإشراف على تطوير حتّا تُعلن انجاز حزمة من المشاريع التطويرية

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن انجاز حزمة من المشاريع التطويرية في المنطقة، شملت تنفيذ مشروع مدرج سد حتّا، بطول 610 أمتار، ومدرسة متكاملة المرافق، ومشروع المسكن النموذجي في منطقة مكن، وإنشاء مسار جديد للدراجات الجبلية بطول 15 كيلومتراً، ومسار جديد لرياضة المشي الجبلية بطول 10 كيلومترات، وتطوير ثلاث مزارع، هي: مزرعة الفراولة، ومزرعة حتا فارم، ومزرعة الورقيات، إضافة إلى تطوير الحلول المرورية في منطقة حتا.