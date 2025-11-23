حمدان بن محمد: بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد لا حدود لطموحاتنا

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع المجلس الأعلى للفضاء واطّلع سموه خلاله على نتائج المسح الوطني للفضاء الذي رصد انجازات 5 سنوات ماضية، واعتمد سموه التوجه الاستراتيجي الجديد للقطاع، والذي يتضمن مستهدفات واضحة تشمل رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، ومضاعفة حجم الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية ومضاعفة عائدات هذا القطاع، مؤكداً أنه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لا حدود لطموحاتنا، فالفضاء هو محطة جديدة في مدارات الريادة الإماراتية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ترأستُ اجتماع المجلس الأعلى للفضاء واطّلعتُ خلاله على نتائج المسح الوطني للفضاء الذي رصد انجازات 5 سنوات ماضية، واعتمدنا التوجه الاستراتيجي الجديد للقطاع، والذي يتضمن مستهدفات واضحة تشمل رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، ومضاعفة حجم الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية ومضاعفة عائدات هذا القطاع، وتعزيز مكانة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031، كما ناقشنا خلال الاجتماع البرنامج الوطني للصناعات الفضائية لدفع مسيرة هذا القطاع الحيوي بخطى أسرع وأكثر تأثيراً ... بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا حدود لطموحاتنا ... فالفضاء هو محطة جديدة في مدارات الريادة الإماراتية".