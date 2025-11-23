حمدان بن محمد: موازنة حكومة دبي تعكس رؤية محمد بن راشد في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دورة موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028 ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وهذه الموازنة تعكس رؤية محمد بن راشد في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028، بإجمالي نفقات هو الأعلى في تاريخ الإمارة وقدره 302.7 مليار درهم.