قمة المليار متابع تعلن انضمام "دنر إن ذا سكاي" إلى قائمة الشركاء في نسختها الرابعة

أعلنت قمة المليار متابع، عن انضمام مطعم "دنر إن ذا سكاي"، أحد أبرز تجارب الضيافة الفريدة في دبي والعالم، إلى قائمة الشركاء في النسخة الرابعة من القمة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دبي، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف دبي للمستقبل، من 9 إلى 11 يناير 2026، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتجسّد هذه الشراكة التزام قمة المليار متابع و"دنر إن ذا سكاي" بدعم الإبداع والابتكار، وإلهام صنّاع المحتوى من خلال التجارب غير التقليدية التي تجمع بين الإبداع والضيافة والابتكار.

وقال محمود بركة المدير التنفيذي لـ "دنر إن ذا سكاي": "يسعدنا أن نكون شريكاً للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع، الحدث الذي يجمع نخبة المبدعين وصناع المحتوى وخبراء منصات التواصل الاجتماعي وأهم المسؤولين في قطاع التقنية وكبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف أنه يطمح من خلال الشراكة مع قمة المليار متابع إلى تعريف صناع المحتوى والمبدعين المشاركين في القمة بتجربة تجمع بين الفن والطعام والمغامرة، في أجواء استثنائية تقدّم نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه تجارب الضيافة المستقبلية.

وتتيح الشراكة مع "دنر إن ذا سكاي" للمشاركين في القمة فرصة التعرّف عن قرب إلى واحدة من أكثر تجارب الضيافة ابتكاراً في العالم، والتي تستقبل آلاف الزوار سنوياً وتقدّم نموذجاً فريداً لتجربة ترفيهية تتجاوز حدود المألوف.

وتعدّ تجربة "دنر إن ذا سكاي" من أبرز المعالم الترفيهية في دبي، إذ تُقدَّم فيها الأطباق على طاولة معلّقة برافعة على ارتفاع 50 متراً، ما يمنح الزوار إطلالة بانورامية وتجربة لا تُنسى تجمع بين الرفاهية والمغامرة. وقد أدرجها موقع فوربس ضمن قائمة أكثر 10 مطاعم غرابة في العالم.

وانطلقت فكرة "دنر إن ذا سكاي" عام 2005 في بلجيكا، وانتشرت في أكثر من 60 دولة حول العالم، قبل أن تصل إلى دبي بإدارة شركة هاي سكاي لإدارة الفعاليات.