محمد بن زايد وملك البحرين يرافقهما حمدان بن محمد يشهدان التمرين العسكري الإماراتي البحريني المشترك "ربدان - شويمان"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة يرافقهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم التمرين العسكري الإماراتي - البحريني المشترك "ربدان - شويمان" 2025 الذي أقيم في البحرين.

ويأتي التمرين المشترك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين فيما يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية للوحدات المشاركة وتطوير القدرات العملياتية المشتركة.

وتضمنت الفعاليات تدريبات وعمليات مشتركة ركزت على تعزيز القدرة على التخطيط والتنفيذ، ورفع كفاءة وحدات الإسناد والإنزال الجوي، والتعامل مع مختلف السيناريوهات العملياتية في جميع الظروف.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك حمد بن عيسى بجولة في مواقع التدريب حيث صافحا كبار ضباط القوات المسلحة من المشاركين في التمرين العسكري من الجانبين، واستمعا إلى إيجاز حول فعاليات التمرين ومحتوى المعرض المصاحب له.

وقلد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أوسمة الكفاءة و" نوط الخدمة" لعدد من الضباط من دولة الإمارات.

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة إهداء تذكارياً من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين.

ووجه سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى التحية إلى جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية المشاركة من البلدين مشيدين بمستوى المهارة والأداء المتميز الذي أظهروه.

وأخذت في ختام الجولة صورة جماعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك حمد بن عيسى وكبار الضباط والمشاركين في تمرين " ربدان شويمان".

كما شهد التمرين الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما شهده معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين البحرينيين وقيادات عسكرية من الجانبين.

وأقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها والبناء عليها لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة البحرين في ختام الزيارة حيث كان في وداعه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.