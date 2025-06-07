علي النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي السيناتور دافي ألكولومبر، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة "بريكس"، الذي عقد في مقر الكونغرس الوطني في العاصمة برازيليا.

حضر اللقاء سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرازيل.

وأشاد السيناتور ألكولومبر، بالمشاركة الفاعلة للوفد البرلماني الإماراتي في المنتدى، وأكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، لما تمثله من رافد مهم لتوسيع آفاق التعاون، معربا عن تقديره لدور دولة الإمارات في تعزيز الشفافية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

من جانبه، أكد الدكتور النعيمي، عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية البرازيل، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إليها كشريك إستراتيجي في المجالات المختلفة، وتولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الثنائي في المشاريع التنموية، بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدين على الفرص الواعدة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والاستثمار الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات نحو آفاق أوسع من الشراكة الإستراتيجية المستدامة.

وسلّم الدكتور النعيمي، خلال اللقاء، رسالة رسمية من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، موجّهة إلى معالي رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات.

في السياق ذاته، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، سعادة سيرجي راتشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب بجمهورية بيلاروسيا؛ حيث أكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني، واستمرار التواصل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توحيد الرؤى، ودعم مسارات الشراكة الثنائية والمصالح المشتركة.

وأكد الدكتور النعيمي، خلال اللقاء الذي حضرته سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات الإماراتية البيلاروسية تشهد نموًا متسارعًا، يعكس قوة الروابط الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب بناء شراكات فاعلة، وتبني نماذج إيجابية ومرنة وفعالة للتعاون الدولي.

من جانبه، عبر راتشكوف، عن استعداد البرلمان البيلاروسي لتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أنها تمثل إطاراً مؤسسياً لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.