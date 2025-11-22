ولي عهد أبوظبي يلتقي المستشار الألماني على هامش "قمة العشرين" بجوهانسبرغ

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومسارات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، لاسيَّما في مجالات الطاقة والتنمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم الخطط التنموية المستدامة لكلا الجانبين.

وتناول اللقاء جدول أعمال قمة مجموعة العشرين وما يتضمّنه من ملفات محورية تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، وتمويل التنمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وسُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً.

وأكَّد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق لضمان تنفيذ مخرجات القمة وترجمتها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز المسارات التنموية وتحقيق الازدهار لشعوب الدول الأعضاء والعالم أجمع.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.