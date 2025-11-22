نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الوطني الاتحادي الاثنين المقبل

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025م دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم الاتحادي رقم (151) لسنة 2025م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 3 جمادى الآخرة 1447ه، الموافق 24 نوفمبر 2025م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مقر المجلس بأبوظبي من قبل لجنة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس تضم أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس، ويتوجه سموه بعد ذلك إلى قاعة الاستقبال للسلام على أولياء العهود ونواب الحكام وسمو الشيوخ.

ثم ينتقل سموه إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.

ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتقاط الصورة الجماعية.

انعقاد الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث

بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وتشكيل اللجان الدائمة ، حيث تنص المادة "40" من اللائحة على اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023) على ما يلي" تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محلة للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين "، فيما تنص المادة (45/د) الخاصة باللجان على "يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلا كاملا مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بدلية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي إلا إذا قررت هيئة المكتب موعدا آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل".

كما يطلع المجلس خلال جلسته على المرسوم الاتحادي رقم (73) لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وعلى ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وطلب مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وبشأن مصرف الإمارات للتنمية.

وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة، يحاط المجلس علما بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة حول سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وفي شأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، وفي شأن التوطين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي.

كما يطلع المجلس على قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوعات سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وسياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي.

ويطلع المجلس كذلك على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، حيث ورد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، وأحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.