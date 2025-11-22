حمدان بن محمد يطلق "جوائز إرث دبي" ويدعو أهلها وكل من عاش على أرضها للمشاركة

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "جوائز إرث دبي"، إحدى أكبر الجوائز العالمية في مجال التوثيق الثقافي والاجتماعي، والتي تضم فئتين رئيسيتين: فئة المجتمع، وفئة الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أنه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رسمت دبي نهجاً متفرداً يستلهم من تاريخها ركائز ريادتها المستقبلية، وداعياً أهل دبي وكل من عاش على أرضها إلى مشاركة قصصهم وتجاربهم عن ذكريات صُنعت فيها ملامح مدينة صاعدة نحو العالمية، ولنخلد إرث دبي للأجيال القادمة.

