حمدان بن محمد: الإمارات وعُمان تجمعهما علاقات أخوية راسخة وتاريخ مشترك ومستقبل مشرق

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سلطنة عُمان قيادةً وحكومةً وشعباً بيومهم الوطني الـ54، وذكرى مسيرة النهضة المباركة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق، مؤكداً أن الإمارات وعُمان تجمعهما علاقات أخوية راسخة وتاريخ مشترك ومستقبل مشرق.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "نهنئ الأشقاء في سلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشعباً، بيومهم الوطني الـ54، وذكرى مسيرة النهضة المباركة التي يقودها اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "الإمارات وعُمان تجمعهما علاقات أخوية راسخة، وتاريخ مشترك، ومستقبل مشرق … نسأل الله أن يديم أخوتنا، وأن يوفق أهلها الطيبين لكل خير، لما فيه عز ومجد وطنهم الحبيب".