مكتوم بن محمد: عمان منّا وفينا وبتطلعاتنا المشتركة سنحقق مستقبلاً باهراً

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً بيومهم الوطني، مؤكداً أن عمان منّا وفينا، وبتطلعاتنا المشتركة سنحقق مستقبلاً باهراً لشعبينا الشقيقين بإذن الله.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "54 عاماً من الازدهار والنهضة والتطور والتنمية، كلّ عام وسلطنة عمان قيادةً وشعباً في عز ورفعةٍ دائمة".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد "في يومها الوطني نستذكر التاريخ الراسخ الذي يجمعنا بالسلطنة، والأخوّة التاريخية التي تجمعنا بشعبها، عمان منّا وفينا، وبتطلعاتنا المشتركة سنحقق مستقبلاً باهراً لشعبينا الشقيقين بإذن الله".