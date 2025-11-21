قرقاش: الكويت في القلب علاقة أخوّة ومحبة راسخة عبر السنين

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الكويت في القلب، علاقة أخوّة ومحبة راسخة عبر السنين، ووقفات صادقة لا تنساها الإمارات. وتلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، نحتفي بالكويت وبما تمثّله هذه العلاقة الطيبة والصافية من إرثٍ مشترك ومحبة متجذّرة.

