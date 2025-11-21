مكتوم بن محمد: علاقتنا مع الكويت ليست صفحةً في التاريخ بل إرثاً من المحبّة والوفاء

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، الاحتفاء بالكويت قيادةً وشعباً، هو تأكيدٌ على أن الأخوّة الحقيقية تُصان بالأفعال والأقوال، ويجسد إيمان الإمارات بأهمية ترسيخ روابط الخليج وتعميق الوحدة التي تقوم عليها أوطاننا.

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "علاقتنا مع الكويت ليست صفحةً في التاريخ، بل إرثاً من المحبّة والوفاء، امتدّ من أيام الآباء المؤسسين إلى حاضرٍ يصنعه جيلٌ يؤمن بأن الأخوّة قوةٌ لا تزول. نحتفي معاً بعقودٍ من الروابط التي قرّبت الشعوب وجمعت القلوب، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وأدام عزّها ومجدها".