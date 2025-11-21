ضاحي خلفان يفوز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في القطاع العام لعام 2025 ضمن جائزة BSCM للتميز

توجت لجنة التحكيم العالمية لجائزةBSCM للتميز معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في القطاع العام لعام 2025، تقديراً لمسيرته القيادية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الكفاءات البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلم الجائزة نيابة عن معاليه، سعادة اللواء دكتور متقاعد محمد أحمد بن فهد.

ويأتي فوز معالي الفريق ضاحي خلفان تميم تتويجاً لمسيرة ممتدة في بناء وتطوير القيادات الشابة، ودعمه المتواصل لبرامج الارتقاء بالكفاءات الوطنية، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عن تقديره لهذا التكريم، قائلاً:

"أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجائزة BSCM وجمعية البحرين للتنمية البشرية على هذا التكريم الكريم، وأشكر لجنة التحكيم على ثقتها، وأعدّ هذه الجائزة تقديراً لمسيرة شرطة دبي وكل زملائي في الميدان الشرطي والأمني".

كما أعبّر عن امتناني العميق لقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات على ما وفرته لنا من دعم وتمكين، مضيفاً أن هذه الجائزة حافز لنا لمضاعفة العمل من أجل أمن المجتمع واستقراره وجودة حياة أفراده، سائلاً الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أوطاننا وأمتنا العربية".

وتُعد جائزة BSCM للتميز إحدى المبادرات الإقليمية التي أطلقتها جمعية البحرين للتنمية البشرية، وتمثل واحدة من أبرز الجوائز المتخصصة في مجال التميز المؤسسي المرتبط بالموارد البشرية على مستوى المنطقة.

أقيم حفل التكريم مساء يوم الاثنين الماضي، 17 نوفمبر الجاري، في قاعة البحرين الكبرى بفندق كراون بلازا، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح، وبحضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء المتخصصين في الموارد البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل الجائزة تسع فئات رئيسية، من بينها: أفضل رئيس تنفيذي في القطاع العام، وأفضل رئيس تنفيذي في القطاع الخاص (حُجبت هذا العام)، وفئة أفضل مؤسسة في التحول الرقمي التي فازت بها شركة "ترك سل" للاتصالات في تركيا، إلى جانب فئات الإبداع والابتكار وجودة الحياة المهنية وغيرها، والتي تهدف إلى إبراز وتكريم النماذج القيادية والمؤسسية المتميزة.

وشهدت الجائزة هذا العام مشاركة 125 مؤسسة من دول الخليج العربي وتركيا ومصر وبريطانيا، حيث قُدمت ملفات الترشح مباشرة إلى لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية، وICPD، والمعهد القانوني للتنمية البشرية بالمملكة المتحدة، وممثل IFTDO في الأمم المتحدة، ورئيس معهد أسباير الدولي.