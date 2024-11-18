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الإمارات

محمد بن زايد: فرحة عمان بيومها الوطني تمتد إلى الإمارات وشعبها

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البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأهلنا في عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً سموه أن فرحة عمان بيومها الوطني تمتد إلى الإمارات وشعبها لأن فرحتنا واحدة وتجمعنا القرابة والجوار والمصير المشترك.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق وأهلنا في عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والنماء والعز. بينما تفرح عمان بيومها الوطني فإن الفرحة تمتد إلى الإمارات وشعبها لأن فرحتنا واحدة وتجمعنا القرابة والجوار والمصير المشترك، وبتعاوننا ومحبتنا سنواصل تعزيز روابطنا من أجل ازدهار بلدينا الشقيقين ورخائهما".