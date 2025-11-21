حمدان بن محمد: الكويت منّا ونحن منها وستبقى أخوتنا راسخة للأبد

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حكومة دبي بالعمل للمشاركة بالاحتفاء بالأخوة الممتدة بين الإمارات والكويت، وبهذه العلاقات التاريخية الاستثنائية، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بالاحتفاء بعلاقات الأخوة التي تجمعنا مع الكويت الحبيبة وقيادتها وشعبها، نوجّه حكومة دبي بالعمل للمشاركة بالاحتفاء بهذه الأخوة الممتدة وهذه العلاقات التاريخية الاستثنائية. الكويت منّا ونحن منها، لا ينسى مجتمع الإمارات وقفاتها التاريخية، وستبقى أخوتنا راسخة للأبد".