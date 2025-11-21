محمد بن راشد: تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كافة الجهات الاتحادية تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين شعبي الإمارات والكويت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بعقود من الأخوة بين الإمارات وبين الكويت الشقيقة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "وجه رئيس الدولة حفظه الله اليوم بالاحتفاء بعقود من الأخوة بيننا وبين الكويت الشقيقة . . تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوة لا يغيرها الزمن ومحبة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً .. نوجه كافة الجهات الاتحادية تنفيذ توجيهات رئيس الدولة حفظه الله وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".