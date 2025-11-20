مكتوم بن محمد: بالعمل المتواصل مع شركائنا الدوليين نبني شراكات المستقبل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن البنية التحتية المالية والرقمية عالية الكفاءة والاعتمادية في دبي، والبيئة التشريعية المرنة والداعمة للأعمال، تفتح المجال رحباً أمام المؤسسات الاقتصادية العالمية بصفة عامة، والبنوك الكبرى ومن أهمها بنك الصناعة والتجارة الصيني، لتنمية عملياتها في المنطقة ورصد وتفعيل الفرص المتاحة في أسواقها الناشئة الواعدة، وخدمة العملاء الدوليين، وتسهيل التجارة والاستثمار بين الأسواق العالمية.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : "اجتمعت اليوم مع لياو لين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الصناعة والتجارة الصيني (ICBC)، أحد أكبر البنوك في العالم، واستعرضنا سبل توسيع شراكتنا الاستراتيجية، واستفادة البنك من مكانة الإمارات كمحور رئيسي على خارطة المال العالمية، وما توفره دبي عبر مركز دبي المالي العالمي من بنية تحتية مالية ورقمية عالية الكفاءة".

وأضاف سموه "بتنامي الثقة المتبادلة بين البلدين نعزز الجهود لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بأن نكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية. وبالعمل المتواصل مع شركائنا الدوليين نبني شراكات المستقبل، لتحقيق الريادة الاقتصادية للإمارات عالمياً".