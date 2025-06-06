«تورمالين بارتنرز» تتوسع عالمياً عبر مركز دبي المالي

أعلنت «تورمالين بارتنرز»، الشركة العالمية الرائدة في حلول التداول بالاستعانة بموارد خارجية، عن افتتاح أحدث مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، مما يمثّل محطة بارزة في استراتيجية النمو الدولي للشركة.

ولقيادة هذا التوسّع، انتقل كيش ديساي من مكتب الشركة في لندن إلى دبي، وسيتولى قيادة جهود الشركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيشغل منصب المسؤول التنفيذي الأول لفرع مركز دبي المالي العالمي.

وقال آرون هانتمان، المدير التنفيذي للشركة: يمثل افتتاح مكتب في دبي الخطوة الطبيعية التالية في إطار سعينا الدؤوب في تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا في جميع أنحاء العالم. وتعد المنطقة فرصة استراتيجية بالغة الأهمية، ونحن على يقين من أن القيادة الرشيدة لكيش ستمنح عملاءنا مزايا كبيرة، من بينها وصول محسَّن إلى الأسواق، وخبرة محلية عميقة، إلى جانب الحفاظ على مستوى التنفيذ والخدمة رفيعة المستوى التي تشتهر بها الشركة عالمياً.

من جهته، قال كيش ديساي: لقد رسخت دبي مكانتها كمركز مالي رئيسي. من الملهم حقاً أن نرى هذا التوسع اللافت في عدد مديري الصناديق الجدد في المنطقة، ويغمرنا حالة من الحماس الشديد لأن نكون جزءاً فاعلاً في دفع هذا الزخم إلى الأمام، والمساهمة في بناء منظومة مالية متطورة. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع مركز دبي المالي العالمي وباقي الجهات المحلية والعالمية المعنية، لدعم نمو كل من أصحاب الأصول ومديري الاستثمارات الذين يعملون ويستثمرون في المنطقة.