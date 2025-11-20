Al Bayan
مكتوم بن محمد: تجمعنا بأهل السلطنة روابط الأخوّة والتاريخ والمصير الواحد

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، سلطنة عُمان قيادةً وشعباً باليوم الوطني العماني.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : "نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة قيادةً وشعباً اليوم الوطني العماني، ونحتفي بمسيرة نهضةٍ متجددة صنعت مجداً عربياً شامخاً، وامتداداً حضارياً يكتبه العُمانيون بثباتٍ ورؤيةٍ راسخة".

وأضاف سموه "تجمعنا بأهل السلطنة روابط الأخوّة والتاريخ والمصير الواحد، وشراكة استراتيجية تمتد نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، حفظ الله السلطنة وأدام أعيادها".