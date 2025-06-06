آمنة الضحاك: الإمارات تضع سلامة الغذاء في صدارة أولوياتها

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع سلامة الغذاء في صدارة أولوياتها ضمن منظومة تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام، باعتبارها مكوناً أساسياً في دعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

وأشارت معاليها، في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2025، إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطوير أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة تستند إلى الأسس العلمية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقالت إن اليوم العالمي لسلامة الغذاء يُعقد هذا العام تحت شعار “سلامة الغذاء- العلم وأسس اتخاذ القرارات”، وهو ما يبرز العلم كأساس لاتخاذ قرارات سليمة تضمن سلامة الغذاء ووقاية المجتمع وضمان رفاهيته في عالم يشهد تغيرات متسارعة وتحديات غذائية متزايدة".

وتابعت: "نؤمن بأن سلامة الغذاء مسؤولية وطنية وأولوية إستراتيجية. وقد طورت دولة الإمارات منظومة تشريعية مرنة وحديثة، تدعمها بنية رقمية متقدمة، وتكامل مؤسسي فعال بين الجهات الرقابية والقطاعين الحكومي والخاص. ونحن نواصل العمل على تعزيز قدراتنا الرقابية وتحديث آليات التتبع والإنذار المبكر، بما يضمن جودة الغذاء وسلامته من المصدر وحتى المستهلك، وبما يعزز أيضاً ثقة المجتمع بالمنظومة الغذائية الوطنية."

وأشارت إلى أن التحديات المتزايدة المرتبطة بالغذاء تتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والعالمي، لمشاركة أفضل الممارسات والمعايير الرقابية لضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية، مؤكدة أن الإمارات منفتحة على الشراكات والمبادرات التي تسهم في تحقيق التكامل العالمي في أنظمة السلامة الغذائية، وتشارك خبراتها مع دول العالم من منطلق مسؤوليتها الدولية.

وقالت معاليها إن الإمارات تلتزم بمواصلة الاستثمار في المعرفة والتشريع والابتكار لتعزيز سلامة الغذاء، بما يدعم رؤية الإمارات لمستقبل صحي وآمن ومستقر غذائياً.