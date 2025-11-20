حاكم الشارقة يصدر 3 مراسيم بالتعيين وإنشاء محمية بحرية في خورفكان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للمتاحف في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن ترقى ميساء سيف ساعد السويدي، مدير هيئة الشارقة للمتاحف إلى درجة «مدير عام دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً عاماً للهيئة، وذلك اعتباراً من تاريخ 19 نوفمبر 2025.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين رئيسة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تنقل عائشة راشد علي بن ديماس السويدي، من هيئة الشارقة للمتاحف إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، وترقى إلى درجة «رئيس دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين رئيسة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ 19 نوفمبر 2025.

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية «القلقلي» البحرية بخورفكان في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تنشأ في الإمارة محمية بحرية طبيعية تسمى «محمية القلقلي البحرية بخورفكان»، وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للصورة الجوية والمخطط المرفقين بهذا المرسوم.

حماية البيئة

وحسب المرسوم وبمراعاة أحكام المواد (64)، (65)، (66)، (67)، من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، تحظر – بشكل عام – الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف، أو تدهور النظام البيئي، أو الإضرار بالحياة البرية، أو البحرية، أو الفطرية، أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية.

كما نص المرسوم على أنه وطبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها الموجودة في المحمية، وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.

ووفقاً للمرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من السلطة المختصة.