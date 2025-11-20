400 قيادي وخبير ومسؤول في قمة الأثر المجتمعي 2025

يستعد «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لإطلاق قمة الأثر المجتمعي 2025 في 27 من الشهر الجاري بأبوظبي، والتي تمثل أول منصة تجمع القطاع الخاص والقائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار». وتهدف القمة إلى توحيد الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز بناء اقتصاد الأثر المستدام الذي يقاس بالأثر الحقيقي على المجتمع والبيئة.

وخلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في مقر مجرى، أكدت سارة شو، المديرة التنفيذية لمجرى، أن القمة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة بناء منظومة متكاملة للأثر المجتمعي المستدام في الدولة، وأضافت «نسعى لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج تقاس بالأثر الحقيقي في حياة الأفراد والمجتمع، ولتكون التزامات القطاع الخاص قيمة وطنية مضافة ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة».

وأضافت أن القمة تجسد خطوة محورية للانتقال من المفاهيم التقليدية للمسؤولية المجتمعية إلى نهج قائم على الأثر الحقيقي والملموس، مبني على قياس النتائج وتفعيل الشراكات، وبما يعكس الدور الوطني لقيادة دولة الإمارات في تعزيز منظومة العمل المجتمعي المستدام.

ومن خلال منصات القمة، سنسهم في توسيع مفهوم الأثر المجتمعي وتحويل المبادرات الفردية للشركات ورواد الأعمال الاجتماعيين إلى أثر وطني يمكن قياسه ومتابعته، بما يدعم استدامة التنمية ويعزز المردود الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للدولة.

وأوضحت أن القمة ستشهد أكثر من 25 متحدثًا في 4 جلسات رئيسية و25 حواراً تفاعلياً في مسرح «الأثر في الميدان» و25 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 400 قيادي وخبير ومسؤول من مختلف القطاعات، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات الوطنية والدولية، والأكاديميين، وقادة المجتمع المدني، وأصحاب الهمم، والمستثمرين، لتبادل الخبرات ومناقشة مسارات تعزيز بناء اقتصاد الأثر، وقياس الأثر، ومستقبل المسؤولية المجتمعية في الإمارات.

كما تدعم القمة مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص، لتعزيز دورهما ضمن منصة وطنية تجمع القائمين على الأثر في المسؤولية المجتمعية.

وتشمل قائمة الشركاء الحكوميين: وزارة الاقتصاد والسياحة، وزارة الصحة ووقاية المجتمعي، وزارة التربية والتعليم، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب غرف تجارة وصناعة الإمارات السبع في الدولة.

أما الشركاء الاستراتيجيون فيشملون شركة التميمي وشركائه، وشركة نستله، وشركة الصكوك الوطنية، وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، ومؤسسة جود، والشبكة العالمية للأمم المتحدة، ومجموعة الإمارات للبيئة.

وتتضمن فعاليات القمة جلسات حوارية متخصصة، تغطي مواضيع مثل: الإطار الشامل لمنظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارات، وخارطة طريق لبناء اقتصاد الأثر والشراكات من أجل الخير والمشاريع ذات الأولوية الوطنية، وقياس الأثر من النوايا إلى المصداقية، ومستقبل المسؤولية المجتمعية والقيمة المشتركة.

كما خصصت القمة مساحات مبتكرة لإلهام وتمكين أصحاب الهمم، من خلال تجارب حسية ومشاريع يديرونها بأنفسهم، إضافة إلى مقطوعة موسيقية حية بعنوان «إرث المؤسس» تقدمها العازفة الإماراتية دانة الكثيري.