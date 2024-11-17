40 ألف زائر..إقبال جماهيري كبير على مهرجان الشيخ زايد

شهدت فعاليات مهرجان الشيخ زايد يوم أمس السبت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 40 ألف زائر، في مشهد يؤكد الإقبال الكبير على المهرجان الذي أصبح محطة رئيسية للجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات للاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية والأنشطة المتنوعة وقضاء إجازة نهاية أسبوع منوعة ممتعة من كافة الجوانب.

ويعد مهرجان الشيخ زايد بأجوائه المفعمة بالحيوية وجهة فريدة واساسية أمام الجماهير من كل مكان حيث يجمع المهرجان بين التراث والحداثة والترفيه.

وشملت الفعاليات المتنوعة خلال المهرجان عروضا متنوعة بين الفنون والحرف، والساحات الترفيهية، والمعارض الفنية وأجنحة الدول التي ازدحمت بشكل كبير لم يحدث من قبل.

واستمتعت الجماهير الحاضرة بالألعاب النارية الرائعة التي انطلقت في العاشرة مساء حيث امتلات السماء بالألوان والتشكيلات المبهرة التي قدمتها الألعاب النارية وهو ما لاقى اعجاب كل هذا الحضور الكبير.

من جانب اخر شهد المسرح الرئيسي بمهرجان الشيخ زايد أولى سهرات ليالي الوثبة التي افتتحها الفنان ماجد المهندس وحضرها أكثر من 12 ألفا من عشاق الفن والطرب.

ويعود النجاح الكبير لهذا اليوم للتنوع الذي يغطيه برنامج المهرجان ويناسب كل الاعمار والجنسيات والمستويات بالإضافة الى التنظيم المحكم الذي وفر للزوار أجواءً مريحة واستثنائية، بدءًا من لحظة دخول وحتى انتهاء الفعاليات في الواحدة صباحا حيث تم تجهيز مرافق المهرجان بأعلى المعايير لاستيعاب كل هذه الأعداد الكبيرة، مع توفير مواقف كافية للسيارات، إلى جانب تخصيص مساحات واسعة للعائلات والأطفال للاستمتاع بوقتهم.

ويؤكد هذا الإقبال الكبير استمرارية نجاح مهرجان الشيخ زايد كواحد من أهم المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة، حيث يُقدم تجربة شاملة تُرضي جميع الأذواق، وتجمع بين الترفيه والتعليم والاحتفاء بالثقافة والفنون.