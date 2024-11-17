طوابع إماراتية تحمل رموز التعايش في معرض «كنوز الحكماء»

شهد معرض "كنوز الحكماء" الذي نظمته مؤسسة ماغوس بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على هامش ملتقى التسامح والتعايش السلمي الذي أقيم في مدينة ملقا في إقليم الأندلس مساء أمس إقبالاً واسعاً من السياسين والمؤثرين والفنانين والإعلامين واليونيسكو والأمم المتحدة.

وتضمن المعرض عدة أجنحة عكست اللوحات المعروضة فيها تنوع الأساليب الفنية، بدءًا من التقليدية وصولاً إلى المعاصرة، كما تم توزيع كتيبات عن وثيقة الأخوة الإنسانية باللغة الإسبانية واستعراض طوابع تاريخية لدولة الإمارات تحمل رموز التسامح والتعايش السلمي، مما أتاح للزوار فرصة استكشاف العمق الثقافي والتاريخي لقيم التسامح والتعايش السلمي.

افتتح المعرض معالي فرانسيسكو دي لا تروي حاكم ملقا ومعالي كارولينا إسبانا وزيرة الاقتصاد في إقليم الأندلس حيث أعربا عن سعادتهم بتنظيم هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ الأديان في التسامح والتعايش السلمي.

وأعربت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن شكرها وامتنانها للدعم المستمر من الجانب الإسباني في تعزيز التسامح والتعايش السلمي.

وكرمت اللجنة حاكم ملقا فرانسيسكو دي لا توري وكارولينا إسبانا وزيرة الاقتصاد بدرع اللجنة.

وتضمن المعرض عدة أجنحة عكست اللوحات المعروضة فيها تنوع الأساليب الفنية، بدءًا من التقليدية وصولاً إلى المعاصرة، كما تم توزيع كتيبات عن وثيقة الأخوة الإنسانية باللغة الإسبانية واستعراض طوابع تاريخيه لدولة الإمارات تحمل رموز التسامح والتعايش السلمي، مما أتاح للزوار فرصة استكشاف العمق الثقافي والتاريخي لقيم التسامح والتعايش السلمي.